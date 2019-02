Uavgjort for Larvik i siste europacupkamp

NTB Sport

Larvik har slitt denne sesongen. Klubben har hatt sin lengste tapsrekke i historien, og så langt denne sesongen har laget tapt flere kamper enn det har vunnet. Før lørdagens kamp hadde Larvik tapt 14 av 26 kamper denne sesongen.

I ettermiddagskampen mot russerne lå Lene Rantalas kvinner under fra start, men snudde og hadde på et tidspunkt ledelsen 10-8. Til pause ledet derimot Kuban 11-10. Lagene fulgte hverandre hele veien, og det endte til slutt 23-23 i Larviks siste europacupkamp denne sesongen.

June Andenæs ble hjemmelagets toppscorer med fem mål. Antonina Skorobogatsjenko nettet sju ganger for bortelaget, som må vente til søndag med å finne ut om det blir avansement.

Besancon vil med borteseier over gruppevinner Viborg gå forbi og ta kvartfinaleplass. Larvik endte sist i gruppen.

Storhamar-tap

Storhamar tapte tidligere lørdag 20-25 borte for Esbjerg i en kamp der bare prestisjen sto på spill, ettersom begge lag allerede var klare for kvartfinale. Betina Riegelhuth scoret åtte ganger for hamarlaget.

Sanna Solberg og Marit Røsberg Jacobsen var flittigste målscorere blant Esbjergs mange norske spillere med fire hver, mens Vilde Mortensen Ingstad scoret to mål og Marit Malm Frafjord ett.

Esbjerg avga bare ett poeng i gruppespillet, mens Storhamar sanket sju poeng og tok 2.-plassen.

(©NTB)