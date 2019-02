Selnæs solgt til kinesiske Shenzhen

NTB Sport

Det bekrefter den kinesiske klubben på sitt nettsted. Klubben har også sikret seg Cheikh M'Bengue fra samme klubb.

Shenzhen opplyser at klubbene ble enige om en overgang for de to spillerne for noen dager siden. Onsdag dro Selnæs til Kina for å utføre den medisinske testen.

Klubben opplyser ikke kontraktslengden, men den franske storavisen L'Equipe erfarer at det skal være snakk om en treårskontrakt verdt 100 millioner kroner. Det vil nesten være en femdobling av lønnen til Selnæs i Saint-Étienne.

Samme avis skriver at Shenzhen også betaler om lag 100 millioner kroner i overgangssum til Saint-Étienne for Selnæs.

Selnæs meldte overgang fra Rosenborg til den franske klubben i 2016. Han fikk 91 kamper for grønntrøyene.

(©NTB)