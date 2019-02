Revansj for Hegerberg og Lyon mot PSG

NTB Sport

Lyon vant serie og mesterliga forrige sesong, men PSG ødela ambisjonen om en ny trippeltriumf med finaleseier i cupen. I lørdagens kvartfinale fikk Lyon revansj takket være en scoring av walisiske Jessica Fishlock etter en times spill.

Foran 10.217 tilskuere hjemme i Décines burde Lyon ha tatt ledelsen tidligere, men ble stoppet først av en dommerfeil, så av et dårlig straffespark. I det 15. minutt satte en PSG-spiller ballen i eget mål, men det ble feilaktig avgjort at ballen først hadde vært ute av spill.

Amandine Henry skaffet straffespark seks minutter senere, men Griedge Mbock greide ikke å overliste keeper Christiane Endler.

Hegerberg spilte hele kampen for Lyon og kom til et par store sjanser. Hun fikk ikke ballen i mål, men jublet sammen med lagvenninnene for semifinaleplass i cupen.

