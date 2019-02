Rangers med tap på hjemmebane

NTB Sport

Det løsnet aldri for Mats Zuccarello og New York Rangers da de møtte Carolina Hurricanes på Madison Square Garden fredag kveld. Zuccarello og Co., som har gjort det bra i de siste kampene, måtte se seg slått i det som så ut til å bli en målfattig kamp.

Verken i første eller andre periode kom det scoringer fra lagene. Det vart ført i slutten av tredje og siste periode det ble mål.

Det første kom etter seks minutter, signert Hurricanes-spiller Warren Foegele. Drøye minuttet før slutt, satte Andrej Svetsjnikov pucken i mål for samme lag. Hurricanes fortsetter å ha overtaket like før periodens slutt, og 30 sekunder før dommeren blåser i fløyta gjør Hurricanes det igjen: Mål og dermed 3-0-seier. Det siste målet var signert Brock McGinn.

New York Rangers har slått Carolina Hurricanes på Madison Square Garden 17 ganger på rad, men den seiersrekka er nå brutt.

Mats Zuccarello fikk 21 minutter og 43 sekunder på isen denne gang.

(©NTB)