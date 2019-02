Røisland og Norendal til slopestylefinale i VM

NTB Sport

Røisland var ikke blant de seks som sikret direkte finaleplass i mennenes kvalifisering, men han samlet poeng nok til å få en ny sjanse i semifinalen senere lørdag. Der var han like godt best av samtlige med 83,75 poeng i sitt annet og siste forsøk, og dermed er han en av ti finalister søndag.

Norendal fikk 88,75 for sitt første forsøk i kvinnenes kvalifisering. Bare Zol Sadowski Synnott fra New Zealand var bedre med sine 91,75. Åtte kvinner er klare for søndagens finale i Park City.

Jamie Anderson, Cheryl Maas, Reira Iwabuchi, Jasmine Baird, Klaudia Medlova og Brooke Voight er øvrige finalister.

I klassen for menn sto amerikanske Chris Corning (93,25) og canadiske Mark McMorris (93,00) for de beste poengsummene i kvalifiseringen. Hiroaki Kunitake, Takeru Otsuka, Judd Henkes og Niek van der Velden tok seg også direkte til finale, mens Sebbe De Buck, Rene Rinnekangas og Darcy Sharpe fulgte Røislands finalevei via semifinale.

Norendal var eneste norske kvinne i kvalifiseringen, mens tre norske menn måtte si takk for seg etter kvalifiseringen. Stian Kleivdal ble nummer 27, Markus Olimstad nummer 45 og Ståle Sandbech nummer 58. Sistnevnte falt i sitt første forsøk og trakk seg fra videre kjøring.

Søndagens slopestylefinaler er de siste snowboardøvelsene i årets VM.

