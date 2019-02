PSG vant i generalprøven før United-match

NTB Sport

Cavani noterte sin scoring nummer 17 på 16 kamper da han hamret inn et straffespark like før pause. Med det har han ett seriemål mindre enn lagkompis Kylian Mbappé denne sesongen. Den franske superstjernen ble byttet inn halvveis i kampen, men maktet ikke å score i sin 17. kamp for sesongen.

Skadde Neymar står for øvrig med 13 mål på 13 kamper. Han er uaktuell til begge kampene mot Manchester United.

Seieren var en liten opptur for et hovedstadslag som tirsdag møter et formsterkt United-lag i mesterligaens åttedelsfinale.

Det har ikke gått på skinner for PSG den siste tiden. Sist serierunde gikk klubben på sitt første serietap for sesongen da det ble 1-2 mot Lyon. Klubben slet også mot Villefranche i cupen onsdag og måtte ut i ekstraomganger for å sikre avansement.

Ned til Lille på 2.-plass i Ligue 1 skiller 13 poeng. PSG har også én kamp til gode.

