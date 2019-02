Elverum alene på tabelltopp i eliteserien i håndball

NTB Sport

Seieren gjør at Elverum får en to poengs luke ned til Arendal, som har hatt en forferdelig uke med to overraskende tap. Mandag tapte sørlendingene 28-31 hjemme mot Runar, mens Halden vant 30-24 onsdag.

Mindre målrikt ble det i Kolstad Arena lørdag kveld. Elverum-keeper Morten Nergaard og Kolstad-keeper Lars Eggen Rismark slapp kun inn henholdsvis 17 og 22 scoringer.

Lukas Sandell og Simen Holand Pettersen scoret flest med fem mål hver for gjestene. Tre av scoringene til Petterson kom fra straffemerket.

– Vi gjør en bra kamp bortsett fra at vi bommer på for mange klare sjanser. Men forsvarsmessig og sammen med Morten Nergaard kan man si at butikken var stengt, sa Elverum-trener Michael Apelgren til TV 2 etter kampslutt.

Elverum får besøk av tabelljumbo Bodø søndag 17. februar. ØIF Arendal møter bodøværingene borte 20. februar, men skal først bryne seg på russiske Dinamo Viktor i åttedelsfinalen i Challenge Cup, med hjemmekamp søndag og returkamp lørdag 16. februar.

