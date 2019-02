Elendig hopping sendte Norge ut av lagkonkurransen før finaleomgangen

NTB Sport

To uker før VM leverte Johann André Forfang, Robert Johansson, Andreas Stjernen og Halvor Egner Granerud en meget svak lagkonkurranse i Finland. Norge og Russland var de eneste som må se finaleomgangen fra tribunen.

Forfang og Johansson bidro med hopp på henholdsvis 118 og 117 meter, men da Stjernen landet på kun 83 meter, ble det tungt for Norge å avansere. Tidligere på dagen falt Stjernen i prøveomgangen. Han innrømmet at hoppet preget ham.

– Jeg er skuffet over Forfang og Johansson. De bare stupte ut av hoppet. Det er ikke god hopping i det hele tatt, sa NRKs ekspertkommentator Johan Remen Evensen til NTB.

Østerrike vant konkurransen med 953,6 poeng. Tyskland tok annenplassen elleve poeng bak, mens Japan ble nummer tre.

Hedret modig Stjernen

Norge var avhengig av et kjempehopp av Granerud og måtte ta igjen nesten 30 poeng på sistehoppet. Asker-gutten leverte et hopp på 123 meter, men klarte ikke å redde avansement for Norge, som manglet 13 poeng for å komme med i finaleomgangen.

Granerud var fjerde best i 1.-omgangen Norge fikk være med i.

– Det vi taper mest på er at Stjernen trynet ordentlig stygt i prøveomgangen. Hans oppgave var å komme ned på beina i 1. omgang slik at han fikk litt trygghet. Der tapte vi nesten et hopp. Kanskje tok det litt piffen ut av oss det som Stjernen gjorde i prøveomgangen. Jeg synes det er veldig tøft av ham å hoppe selv om han var ganske mørbanket og rød over hele ryggen. Det var modig gjort av ham, sa Granerud til NTB.

Totalt ble det 378,9 poeng for de norske hopperne. Østerrike ledet med 494,2 poeng etter første omgang og tok til slutt seieren.

Elendig norsk lagsesong

Norges laghopprestasjoner i inneværende sesong har vært svært svake. I Wisla ble Norge nest sist da Johansson ble disket i dresskontrollen. To måneder senere ble Forfang tatt for det samme og ble disket etter to hopp. Da endte Norge på 8.-plass av 10 lag.

– Vi har vært eksepsjonelt dårlige i lagkonkurranser i år, og jeg vet ikke helt hva som skjer. For egen del gikk det bra i dag. Så langt har det isolert sett vært god hopping av meg her. Det er det beste jeg har gjort så langt i karrieren. Klarer jeg å levere to gode hopp i morgen, så har jeg aldri vært en bedre kandidat til å nå pallen enn det jeg er nå, sa Granerud.

I pausen ble det avholdt en minnemarkering for hopplegenden Matti Nykänen, som gikk bort sent søndag kveld.

Søndag venter individuelt renn i Lahti. Neste lagkonkurranse er i tyske Wellingen kommende lørdag.

