Dobbeltbogey sendte Skarpnord ned til 15.-plass i Australia

Etter tre runder ligger sarpingen på delt 15.-plass, som i seg selv må sies å være bra. Men plasseringen kunne vært mye bedre om hun ikke hadde gått de tre siste hullene på tre slag over par.

Skarpnord lå på 12.-plass, fem slag under par, halvveis i turneringen. Lørdag noterte hun bogey på første hull, før hun hentet seg fint inn med birdier på hull fire og fem. Senere ble det to bogeyer og en birdie på hull 12, og hun lå an til par.

På det 16. hullet ble det imidlertid en ny bogey, mens hun misset stygt og måtte tåle en dobbeltbogey på det siste hullet. Dermed ligger 32-åringen på to slag under par, og hun deler 15.-plassen med seks andre spillere.

Helt i tet i Vic Open finner man amerikanske Kim Kaufmann, som også gikk søndagens runde på tre over par, men som likevel ligger ti slag under par.

Turneringen i Australia er historisk ettersom det deltar både menn og kvinner. Resultatlistene for hvert kjønn holdes imidlertid atskilt. Turneringen er et samarbeid mellom LPGA-touren for kvinner og europatouren for menn.

Av de norske herrene ligger Kristoffer Reitan best an på en 49.-plass. Han er fem slag under par etter tre runder.

