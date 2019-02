Cavani skadd da PSG vant i generalprøven før United-match

NTB Sport

Cavani noterte sin scoring nummer 17 på 16 kamper da han hamret inn et straffespark tre minutter før pause. Like etterpå skar han grimaser og måtte bytte ut med en skade i høyrebeinet. Det lover ikke godt før åttedelsfinalen mot Ole Gunnar Solskjærs United tirsdag.

– Jeg har ingen gode nyheter. Vi må vente. Jeg vet ærlig talt ikke, sa PSG-trener Thomas Tuchel på spørsmål om Cavani blir klar til kampen.

Tuchel sier videre at det er snakk om en muskelskade for uruguayaneren. Fra før er også superstjernen Neymar skadd. Han er uaktuell til begge kampene mot Manchester United.

Vrient utgangspunkt

– Det utgjør åpenbart en forskjell om ikke nøkkelspillerne dine er der, fortsatte Tuchel, ifølge nyhetsbyrået AP.

Selv om midtbanespilleren Marco Verratti var tilbake i startoppstillingen mot Bordeaux, er han langt fra i toppform før mesterligakampen. Han har akkurat kommet tilbake etter en ankelskade og mangler kamptrening.

Med lørdagens scoring har for øvrig Cavani ett seriemål mindre enn lagkompis Kylian Mbappé denne sesongen. Den franske superstjernen ble byttet inn halvveis i kampen, men maktet ikke å score i sin 17. kamp for sesongen.

Neymar står med 13 mål på 13 kamper.

Dårlig periode

Seieren var en liten opptur for et hovedstadslag som tirsdag møter et formsterkt United-lag i mesterligaens åttedelsfinale, men det kommer i skyggen av dårlige PSG-nyheter.

Det har ikke gått på skinner for den franske serielederen den siste tiden. Sist serierunde gikk klubben på sitt første serietap for sesongen da det ble 1-2 mot Lyon. Klubben slet også mot Villefranche i cupen onsdag og måtte ut i ekstraomganger for å sikre avansement.

Ned til Lille på 2.-plass i Ligue 1 skiller 13 poeng. PSG har én kamp til gode.

