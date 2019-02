PSG-trøbbel før møtet med Solskjærs United

NTB Sport

PSG var store favoritter mot et den gang vaklende United-mannskap da trekningen av åttedelsfinalene ble gjort, men mye har forandret seg på åtte uker.

Inn på Old Trafford har Ole Gunnar Solskjær kommet, og plutselig har United solid vind i seilene. Ni seirer på ti forsøk har det blitt siden kristiansunderen overtok.

I Paris har PSG ti poengs luke og to kamper til gode på forfølgerne i den franske ligaen, men alt er likevel ikke rosenrødt. Onsdag måtte hovedstadsklubben ha ekstraomganger for å slå lille Villefranche i cupen, og nesten-smellen kom kun tre dager etter laget ble påført sesongens første ligatap av Lyon (1-3).

Utmattede spillere

I forrige måned ble mannskapet til Thomas Tuchel i tillegg slått ut av ligacupen av Guingamp, og siden den gang har storstjernen Neymar pådratt seg brudd i et mellomfotsbein. Brasilianeren går glipp av begge møtene med United.

Et tøft kampprogram tærer også hardt på PSG-stjernene. Etter nestenulykken i cupen onsdag sa en tydelig irritert Tuchel at mange av spillerne hans har spilt for mye fotball de siste ukene.

Lørdagens møte med Bordeaux blir PSGs niende kamp siden årsskiftet, og Tuchel har ikke bred nok stall til å gi nøkkelspillerne hvile.

– Vi mangler pålitelige spillere av topp kvalitet. Vi kan ikke gjør den feilen at vi forventer for mye av spillere som Eric Choupo-Mouting, som ikke har spilt så mye, sier tyskeren.

Ute i kulden

Størst er utfordringene på midtbanen. Den argentinske landslagsspilleren Leandro Paredes debuterte fra start mot Villefranche onsdag etter overgangen fra Zenit St. Petersburg.

Adrien Rabiot er samtidig fortsatte ute i kulden som følge av at han ikke ønsker å forlenge sin kontrakt, men Marco Verratti ikke har spilt på tre uker som følge av en ankelskade.

Ikke rart PSG-sjefen har mye å tenke på.

