Mennenes VM-utfor kan bli kortet ned

Fredag var det tett snøvær i Åre, hvilket medførte at det ikke lot seg å kjøre utfor fra toppen av traseen i kvinnenes kombinasjonskonkurranse. I stedet ble starten flyttet ned til der super-G-rennene startet.

Slik kan det også bli lørdag når Aksel Lund Svindal skal avslutte sin innholdsrike karriere, ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA.

Fredag lot det seg kun gjøre å avvikle mennenes planlagte treningsomgang fra super-G-starten. Det innebærer at ingen så langt har fått trent i den øvre delen av VM-traseen.

Også torsdag ble løypa kortet ned på trening, og tirsdag ble den avlyst som følge av at mange hadde problemer med å nå fram til Åre i tide.

I henhold til regelverket må løperne ha hatt muligheten til å trene i de delene av løypa som skal benyttes i konkurranse.

Ifølge DPA kan det være en mulighet for at arrangørene gjennomfører en kort treningsrunde i øvre del av traseen i forkant av lørdagens renn, slik at man får avviklet en full utfor, men værprognosene for helgen er ikke lovende.

På fredagens trening var for øvrig Kjetil Jansrud femte raskest av samtlige løpere. Han var 23 sekunder bak italieneren Dominik Paris, som kjørte aller raskest. Aksel Lund Svindal ble nummer 10 og Aleksander Aamodt Kilde nummer 11.

