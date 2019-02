Lorentzen slo tilbake med VM-sølv på 500 meter

NTB Sport

Det gikk styggfort på den tyske isen i Inzell. Lorentzens tid kunne på en annen dag like gjerne holdt til gull, men russiske Ruslan Murasjov ville det annerledes og klokket inn til 34,22. Det er ny banerekord.

Lorentzen har trøblet tungt denne sesongen. Han har ikke vært i nærheten av å kopiere fjorårets suksess, men i VM var han tilbake slik vi kjenner ham.

For bare en uke siden gikk han sekundet saktere på 500 meter under verdenscupstevnet i Vikingskipet på Hamar.

Lettelse

Bergenseren ristet på hodet da han var i mål som nummer to. Han virket frustrert over at supertiden ikke holdt til gull, men i et intervju med NRK etterpå sa han at han ikke hadde noen grunn til å være skuffet.

– Det var mer lettelse. Det var nesten ett sekund raskere enn forrige helg. Når man blir nummer to på 34,35, er det ikke noe man skal være skuffet over, sa Lorentzen.

Han slo sin egen bestenotering på kortdistansen med seks hundredeler.

Fredagens bronsemedalje gikk til Viktor Musjtakov. Russeren hadde tiden 34,43.

Uvirkelig fort

Henrik Fagerli Rukke ble nummer 19 med 34,93, mens Bjørn Magnussen havnet på 22.-plass (35,33).

Hele 19 løpere gikk 500-meteren på under 35 sekunder. Det viste med all tydelighet hvor spinnvilt fort det gikk på VM-isen.

– Det er helt sykt. Jeg har ikke ord egentlig. Det er tider man aldri har sett på lavlandsbaner før. Alle går fort, sa Rukke til NRK.

(©NTB)