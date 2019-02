Kissel gjør comeback i Stavanger

NTB Sport

32-åringen skal spille for Stavanger fra neste sesong og har undertegnet en toårskontrakt, melder klubben på sitt nettsted.

– Dette er gode nyheter. Dan har naturlige bånd til Stavanger og Oilers gjennom familie og fem fantastiske sesonger for klubben. At vi får ham tilbake allerede etter to sesonger på kontinentet, er strålende, heter det i en kommentar fra styreleder Tore Christiansen og sportssjef Pål Higson i Stavanger.

Kissel var en sterk bidragsyter til at Stavanger vant NM-gull fem år på rad fra 2013 til 2017. Han noterte sterke 384 målpoeng på 312 kamper for klubben i den perioden.

(©NTB)