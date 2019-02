Kane tilbake i trening

NTB Sport

Det vil i så fall være kjærkomment nytt for et Spurs-lag som har scoret færre mål enn normalt mens Kane har vært borte. Målmaskinen ble skadd i 0-1-tapet for Manchester United 13. januar.

– Han gjør det bra. Han gjør det fantastisk. Vi må bremse ham hver dag, for han ønsker å være foran rehabiliteringsskjemaet. Han er veldig optimistisk, og viljen hans til å spille så snart som mulig er utrolig, sier Tottenham-manager Mauricio Pochettino.

Kane kan ikke spille de kommende kampene mot Leicester (liga) og Borussia Dortmund (mesterliga), men er aktuell for bortekampen mot Burnley i Premier League 23. februar.

– Han er nesten klar for å spille, men vi må samtidig være realistiske. Ikke på søndag, ikke på onsdag, men vi får se etter det, sier Pochettino.

Også Dele Alli var tilbake i trening for Tottenham fredag. Det var i utgangspunktet ventet at Kane og Alli skulle være å se på treningsfeltet først i starten av mars.

