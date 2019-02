Hull i isen stoppet ishockeylandslagets kamp mot Danmark

NTB Sport

Oppgjøret ble stoppet etter annen periode på grunn av hull i isen. Norges Ishockeyforbund opplyser på Twitter at arrangøren av turneringen vil holde et møte klokken 23 fredag kveld for å konkludere hva som skal skje videre.

Norge fikk en elendig start på naboduellen mot danskene, som ledet 2-0 etter 6.40 minutter. Michael Haga reduserte 10 sekunder senere, og det ble startskuddet på en målrik kveld for hans del.

Den hektiske åpningen fortsatte da Søren Nielsen ga Danmark 3-1 før de første åtte minuttene var unnagjort. Stillingen holdt seg fram til den første pausepraten, men etter hvilen slo Norge knallhardt tilbake.

I overtall gjorde Haga nok et reduseringsmål etter 25.57, mens Sondre Olden utlignet til 3-3 drøyt to minutter senere. Bare 13 sekunder etterpå fullførte Haga sitt hattrick og tok Norge i ledelsen for første gang i kampen.

Petter Thoresens lag åpnet turneringen i Klagenfurt med 2-0-seier over Frankrike torsdag. Det er blitt sagt at kampene i Østerrike kan bli avgjørende for hedmarkingens framtid som landslagssjef. Han er på utgående kontrakt, og generalsekretær Ottar Eide i Norges Ishockeyforbund har tidligere uttalt at turneringen er viktig med tanke på om Thoresen fortsatt er landslagssjef etter at årets VM i Slovakia mai er over.

Norge skal etter planen møte Østerrike lørdag.

(©NTB)