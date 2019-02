Golf: Sterk Skarpnord-åpning i historisk turnering

NTB Sport

Sarpingen vant nylig en turnering på den australske touren og har i tillegg en annenplass fra europatouren så langt i år. Denne uken er hun del av et sterkt felt i det som er en historisk LPGA-turnering i Australia.

I Vic Open deltar både menn og kvinner, men resultatlistene holdes atskilt. Turneringen er et samarbeid mellom LPGA-touren for kvinner og europatouren for menn.

Etter to runder ligger Skarpnord helt oppe på 12.-plass. 32-åringen er totalt fem slag under par etter å ha gått annenrunden tre slag under par. Fire birdier og en bogey ble fasiten.

Amerikanske Kim Kaufman leder. Hun er 13 slag under par når turneringen er halvspilt. Norges andre deltaker, Karoline Lund, endte på fire slag over par fredag og klarte ikke cuten.

I herreklassen er Espen Kofstad beste nordmann på 22.-plass etter to runder. Han klatret kraftig fredag etter en runde sju slag under par.

