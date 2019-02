Eckhoff slo til med etterlengtet verdenscupseier

NTB Sport

Fossum-løperen kunne juble for en kjærkommen triumf tross for den ene bommen hun pådro seg på andre skyting. Seieren er Eckhoffs sjette i verdenscupen. Den forrige kom i italienske Antholz 18. januar i fjor.

28-åringen var 10,4 sekunder bak tsjekkiske Marketa Davidova etter fjerde og siste skyting, men med en strålende avslutning i sporet var Eckhoff i mål foran med 9,8 sekunder.

Hun tok seg god tid da hun var inne på standplass for siste gang. Eckhoff lot ikke nervene ta overhånd og plaffet ned alle blinkene. Det er første gang hun står igjen som vinner av en normaldistanse i verdenscupen.

– Dette er en stor dag for meg. Jeg taklet en normaldistanse, og det er første gang i min karriere. Det er fantastisk godt, for det har vært håpløst i år. Så tusen takk til alle som har støttet meg gjennom tykt og tynt. Jeg skulle ønske at jeg var mer stabil, sa Eckhoff i sitt seiersintervju til NRK og la til:

– Jeg må takke fantastiske lagvenninner i dag. Vi gjør en utrolig laginnsats.

Redusert

Før torsdagens seier hadde Eckhoff to 12.-plasser som sesongbeste i verdenscupen.

Normaldistansen i canadiske Canmore var redusert fra 15 til 12,5 kilometer på grunn av ekstremkulda som har herjet i Nord-Amerika den siste tiden. Tilleggstiden for hver bom var i tillegg senket fra 60 til 45 sekunder.

Ingrid Landmark Tandrevold gikk også et strålende løp. 22-åringen øynet fire feilfrie skyteserier, men måtte tåle ett bomskudd på nest siste blink. Hun falt ned fra pallplassen da Eckhoff krysset målstreken. Med en del utøvere fortsatt ute i løypa er hun nummer fem på resultatlista. Det skilte 1.05,8 minutter opp til lagvenninnen Eckhoff.

Gikk fort

Med 19 av 20 treff viste Tandrevold igjen at hun har tatt store steg denne sesongen. For snart tre uker siden var bærumsjenta kun noen centimeter unna en sensasjonell verdenscupseier.

Marte Olsbu Røiseland gikk styggfort i sporet, men fire bom gjorde at hun ikke kunne kjempe om pallplassene. Hun var i mål 1.50,7 bak Eckhoff.

Emilie Kalkenberg viste også lovende takter og holdt seg til kun to bom, mens både Synnøve Solemdal og Thekla Brun-Lie pådro seg tre bomskudd. Norge hadde alle sine løpere inne blant de 40 beste.

