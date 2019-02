Zuccarello-assist – Rangers-seier på straffe

NTB Sport

Et par minutter før den første perioden var ferdigspilt, fikk norske Zuccarello kontroll over pucken bak Bruins-målet. Han ordnet en presis pasning til Mika Zibanejad som sto godt plassert og kontant satte inne kampens første scoring.

Første halvdel av andre periode var lite å rope hurra for for noen av lagene, men omtrent halvveis løsnet det for Bruins. I løpet av snaue fem minutter ble det nettkjenning for Danton Heinen, David Pastrnak og Patrice Bergeron. Resultatet da spillerne gikk til pause for andre gang var 3–1 i gjestenes favør.

Omtrent halvveis i den siste perioden kjempet Rangers tilbake og reduserte ved Kevin Hayes etter ni minutter. Et par minutter senere utlignet Filip Chytil, og kampen var igjen helt åpen. Flere mål ble det ikke i løpet av den normale spilletiden, og dermed gikk kampen til forlengning.

Det ble ingen mål i forlengingen, og det måtte en lang straffeslagskonkurransen til for å avgjøre kampen. Zuccarello brente den første straffen, og de aller fleste straffeslagene ble nesten reddet eller gikk utenfor mål. Etter 14 slag, hadde Rangers fått nettkjenning to ganger og Bruins bare én. Dermed ble det hjemmeseier til slutt. Tony DeAngelo sto for den avgjørende scoringen.

