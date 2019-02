UEFA lanserer egen strømmetjeneste

NTB Sport

Presidenten i Det europeiske fotballforbundet (UEFA) omtalte planene i forbindelse med at han ble gjenvalgt for fire nye år torsdag. Ceferin sa at plattformen, som kalles over-the-top (OTT), kommer til å bli lansert i løpet av de neste seks månedene.

Han fortalte også at de jobber med teknologiske selskaper, som det kinesiske internettselskapet Alibaba, for å utvikle flere ideer.

51-åringen varslet videre at UEFA-ledelsen "er klare over at en revolusjon er på gang", og opplyste at de er i en prosess med å inngå historiske samarbeidsavtaler med verdensledende selskaper på strømmeområdet.

Slovenske Ceferin hadde ingen motkandidater da han ble gjenvalgt torsdag.

– Takk til alle som har tro på meg. Jeg er både rørt og beveget, sa Ceferin etter at han ble gjenvalgt.

