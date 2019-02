Queiroz tar over Colombia

NTB Sport

Pékerman forlot i september rollen som colombiansk landslagssjef. Det var en jobb han hadde hatt siden 2012.

Ansettelsen av Queiroz kom ikke uventet. Det har i lang tid ligget i kortene at portugiseren kom til å bli ny Colombia-trener. 65-åringen forlot nylig stillingen som Irans landslagssjef etter nærmere åtte år i jobben.

Queiroz har tidligere også ledet Portugals landslag. I to perioder var han en markant assistentmanager for legenden Alex Ferguson i Manchester United. I 2003/04-sesongen hadde han et mislykket opphold som hovedtrener i Real Madrid.

Colombia ble i fjor sommer slått ut av England på straffer i VMs åttedelsfinale.

(©NTB)