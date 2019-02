Olimb og Reichenberg sikret norsk seier mot Frankrike

NTB Sport

Etter to målløse periode sørget Olimb og Alexander Reichenberg for norsk jubel i østerrikske Klagenfurt.

Med Adrian Saxrud Danielsen i utvisningsboksen brøt Patrick Thoresen en fransk pasning og sendte Olimb igjennom. Alene mot Henri-Corentin Buysse var 30-åringen kald som en fisk og sikret norsk ledelse i undertall 3.32 minutter ut i siste periode.

Under tre minutter før sluttsignalet fastsatte Reichenberg resultatet da han hamret inn 2-0.

Turneringen i østerrikske Klagenfurt kan bli avgjørende for Petter Thoresens framtid som landslagssjef. Han er på utgående kontrakt, og generalsekretær Ottar Eide i Norges Ishockeyforbund har tidligere uttalt at turneringen er viktig med tanke på om Thoresen fortsatt er landslagssjef etter at årets VM i Slovakia mai er over.

Norge møter Danmark fredag, mens vertsnasjon Østerrike venter lørdag.

