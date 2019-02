Northug blir TV 2s frontfigur i ski-VM og får program med Johaug

NTB Sport

– Nok en gang klarer jeg ikke å holde meg unna, så jeg skal ned til VM, ja. Vel å merke for TV 2 denne gangen. Jeg liker at det er litt drama, så jeg håper selvsagt vi får en del av det i skisporene i Seefeld. Jeg gleder meg masse til dette, sier Northug i en pressemelding.

Northug skal sammen med Marius Skjelbæk, Siri Avlesen-Østli og Ida Moseng sende direkte fra et mobilt studio i Seefeld under hele mesterskapet.

– Selvsagt skal Petter Northug til VM på ski i Seefeld. TV 2s skal levere sportssendinger som samler og underholder det norske folk, og få har vel fått fram smilet på oss nordmenn som Petter, sier sjefredaktør og administrerende direktør Olav T. Sandnes i TV 2.

Under torsdagens innspill av «Senkveld» ble det avslørt at den abdiserte skikongen og Therese Johaug skal utfordre svenske skistjerner til duell i det nye underholdningsprogrammet «Landskampen». Opptakene starter i april og vil senere sendes på TV 2.

– Jeg ser virkelig fram til en siste mulighet til å knuse svenskene! Sammen med Therese og flere andre skal jeg forhåpentligvis sørge for at norske tv-seere får mer å juble for, avslutter Northug.

