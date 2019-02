VG: Selnæs i Kina på medisinsk test

NTB Sport

24-åringen skal ifølge VG være på plass i Kina for å gjennomføre den medisinske testen.

Den franske storavisen L'Equipe meldte onsdag at Shenzhen trolig betaler rundt 100 millioner kroner i overgangssum til St. Etienne for Selnæs.

Den norske landslagsprofilen skal angivelig være i ferd med å signere en kontrakt som kan gi ham en liknende sum i lønn over tre år.

Selnæs har vært i hardt vær den siste tiden etter at han forlot klubbens treningsleir i forrige uke. Det ble først opplyst at han hadde mageproblemer, men sportsavisen L'Equipe hevdet at nordmannen gjorde det i et forsøk på å presse fram en overgang.

Selnæs' opptreden satte sinnet i kok hos Saint-Étienne-supporterne. Ved klubbens treningsfelt ble det hengt opp et banner med setningen «gå bort, forræder!». Ordet forræder var malt i fargene til det norske flagget.

Også klubbdirektør Frederic Paquet kritiserte nordmannen.

– Ole Selnæs er fortsatt Saint-Étienne-spiller. Han har gjenopptatt treningen. Vi har forklart ham at hans oppførsel var utilgivelig overfor lagkamerater, støtteapparatet og hele klubben, sa han.

Siden skal Selnæs ha beklaget egen oppførsel og vendt tilbake til klubbens treninger.

Det kinesiske overgangsvinduet stenger den 28. februar.

