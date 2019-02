Rooney vil gjerne se Solskjær som fast United-manager

NTB Sport

Det sier Rooney i et intervju med CNN. Han gjør det klart at det avhenger av at suksessen fortsetter. Manchester United har ni seirer og en uavgjort på Solskjærs ti første kamper.

– Ole Gunnar er en fantastisk person. Klubben får en avgjørelse å treffe ved sesongslutt, og det ville være hyggelig om Ole fortsetter å levere resultater slik at han får sjansen til permanent ansettelse, sier Rooney.

– Om det ikke blir slik, og klubben vil hente inn en annen, så mener jeg at Mauricio Pochettino ville være rett valg.

Da José Mourinho fikk sparken før jul, ble Solskjær leid inn fra Molde og ansatt som midlertidig manager ut sesongen. Tottenham-manager Pochettino har vært lansert som en het kandidat til å overta da, men Solskjærs forvandling av United-laget har gjort at stadig flere tar til orde for at han bør få fortsette.

Rooney forbereder seg til en ny sesong i MLS med DC United, som han i fjor løftet fra sisteplass i Eastern Conference da han ankom og til sluttspillplass. 33-åringen mener han fortsatt er god nok til å spille i Premier League.

– Helt ærlig, kvalitetsmessig vet jeg at jeg fortsatt kunne spilt der. Jeg har alltid hatt god selvtillit, og jeg stiller store krav til meg selv, sier han.

Rooney er Manchester Uniteds mestscorende spiller noensinne. Han var lagkamerat med Solskjær fra 2004 til 2007.

