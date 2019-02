Ovetsjkin fremste russiske poengplukker i NHL

NTB Sport

Ovetsjkin noterte assist på T.J. Oshies scoring i første periode da Washington Capitals slo Vancouver Canucks 3-2. Dermed la 33-åringen Fedorov bak seg. Han gjorde det i sin 1055. NHL-kamp, 193 kamper færre enn Fedorov spilte.

Ovetsjkin har for lengst slått Fedorovs rekord for flest scoringer av en russiskfødt spiller. Han er oppe i 644 mål og 536 assist. Fedorov, som vant Stanley Cup tre ganger med Detroit Red Wings, stoppet på 483 mål og 696 assist.

– Når man kommer til NHL, er drømmen å score et mål eller to. Å være nummer én på listen over russiske spillere er ganske fantastisk, sa Ovetsjkin.

I fjor førte han Capitals til klubbens første Stanley Cup-tittel. Da scoret han 15 mål i sluttspillet og ble kåret til sluttspillets mest verdifulle spiller (MVP).

Denne sesongen er han ligaens mestscorende spiller med 37 mål.

– Det ligger mye hardt arbeid bak, og jeg er stolt på vegne av familien min. Spesielt faren min, som brukte mye tid på å trene meg, sa Ovetsjkin.

