Larvik tilbake på vinnersporet i Rantala-debuten

Med Rantala ved roret fikk Larvik en flott start. Det var riktignok jevnt fram til 8-7 etter drøye 13 minutter, men så suste hjemmelaget fra i målprotokollen. Kampen ble aldri skikkelig spennende.

Etter å ha ledet med tre mål ved pause var hjemmelaget oppe i en seksmålsledelse underveis.

Det var mandag at Geir Oustorp fikk beskjed om at han ikke fikk fortsette som trener i Larvik ut inneværende sesong. Tidligere hadde han gitt beskjed om at ville gi seg foran neste sesong. Lagets tidligere målvaktskjempene og assistenttrener, danske Lene Rantala, tok over taktstokken.

Det ga seier i første forsøk.

Storhamar har levert god håndball i EHF-cupen, og Rælingen var ingen målestokk for Arne Senstads elever onsdag. Det ble til slutt 35-26. Dermed holder Hamar-laget annenplassen på tabellen med 18 poeng mot Larviks 16.

Serieleder Vipers Kristiansand tok imot Fana onsdag og vant enkelt med 41-26. Vipers har én kamp tilgode på de nærmeste konkurrentene, men er likevel seks poeng foran.

