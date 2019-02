Løfshus går av som landslagssjef i langrenn ved sesongslutt: – Vemodig

NTB Sport

Løfshus har vært ansatt i NSF siden 2006. Han har hatt stillingen som landslagssjef de siste åtte årene.

På kort varsel ble det onsdag formiddag kalt inn til pressemøte i skiforbundets lokaler på Ullevaal stadion. Der troppet Løfshus opp sammen med langrennssjef Espen Bjervig. Ikke uventet var medieinteressen stor.

– Det er ikke noe hokus pokus med dette, og det har ikke vært en lang prosess. Jeg visste før sesongen at jeg hadde en kontrakt som går ut i mai. Så da Espen kalte inn til et møte før jul for å forhøre seg om veien videre, var jeg ærlig og sa at jeg ikke hadde bestemt meg, sa Løfshus.

– Nå er det ikke sikkert at jeg hadde fått et tilbud (om ny kontrakt), men tilbakemeldingene har tydet på at jobben har vært tilfredsstillende.

Løfshus lovet å gi Bjervig beskjed i februar om hva han ville. Han falt ned på å gi seg i jobben. Han orienterte forbundet mandag.

– Det er vemodig. Denne perioden av yrkeskarrieren er spesiell, og ingenting vil senere kunne matche disse årene. Jeg kommer helt sikkert ikke til å jobbe med norsk langrenn framover. I norsk langrenn får du ikke en bedre jobb enn å være landslagssjef, sa han.

– I dag trenger jeg ikke være beskjeden. Jeg er ikke en mann av store ord, men jeg vil våge å påstå at disse årene har vært en knallsuksess, la Løfshus til.

Må være motivert

Nyheten om Løfshus-avgangen sprakk først i sosiale medier. Skiforbundet la der ut et videoklipp av trønderen.

– Skal du ha denne jobben, må du være topp motivert og inspirert hver dag på jobb. Det er uten tvil en jobb i 24 timer i døgnet og sju dager i uken. Sånn sett skal du være en toppidrettsutøver, og det har jeg prøvd å etterleve i de 13 årene jeg har vært her. Nå føler jeg kanskje det er på tide å gjøre noe annet. Hvis motivasjonen bare mangler bitte litt, er det på tide å bøye av, sier Løfshus i videoen lagt ut på Instagram og Facebook.

Han legger til at det først og fremst har vært oppturer i løpet av de 13 årene i NSF.

– Jeg har trivdes hver dag. Litt nedturer har det også vært for min del, men stort sett har det vært en glede å gå på jobb og reise rundt med en fantastisk gjeng.

Turbulent

I tillegg til en drøss med gullmedaljer i mesterskap og stor suksess for norske løpere i verdenscupen, har Løfshus også vært landslagssjef i en turbulent tid for norsk langrenn. I 2016 kom det på få måneder dopingsaker som involverte Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug.

Fra ulike hold ble langrennsledelsen med Løfshus i spissen kritisert for håndteringen av sakene. Landslagssjefen hadde også sine offentlige feider med Petter Northug.

49-åringen forteller at han ikke vet hva han går til når vintersesongen er over. Han er utdannet siviløkonom.

– Jeg er helt ærlig når jeg sier at det aner jeg ikke. Det er litt av grunnen til at jeg har kjøpt meg tid. Kontrakten går ut i mai, så jeg må begynne å sondere litt rundt dette med å få meg ny jobb. Det er en familie jeg skal brødfø, så det er greit å begynne å tenke litt på det, sier han.

– Da kan jeg kanskje ha to tanker i hodet samtidig, selv om det nå først og fremst er VM i Seefeld og avslutningen av denne sesongen som er hovedfokus. Ute i mars kan jeg begynne å tenke på hva jeg skal gjøre i framtiden.

(©NTB)