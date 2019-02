Karrierens styggeste tap for LeBron James

NTB Sport

I en karriere som startet i 2003 og inneholder tre NBA-titler har 34-åringen aldri tidligere tapt en kamp med så mange som 42 poengs margin. Han spilte bare sin annen kamp siden karrierens lengste skadefravær på 17 kamper, og han bidro med 18 poeng, ni returer og sju assist.

Etter nederlaget i Indianapolis prøvde trener Luke Walton å finne lyspunkter.

– Det var godt å se LeBron stole på kroppen sin og dunke, men vi er nødt til å spille bedre, sa han.

Han sa at spillere kan ha blitt påvirket av overgangssnakket den siste tiden. Medier har meldt at Lakers er villig til å gi inntil seks spillere i bytte for å sikre seg Anthony Davis fra New Orleans Pelicans. Ifølge ryktene er LeBron James en pådriver i jakten på Davis.

Pacers-fansen lot ikke det ligge. «LeBron vil bytte deg bort», ropte de mot guarden Brandon Ingram da han skulle ta straffe.

James var såpass sliten etter comebackkampen sist torsdag at han fikk hvile i tapet mot Golden State Warriors i helgen. Tirsdag sa han at han føler seg stadig bedre.

I løpet av kampen ble han den femte spiller i NBA-historien som har rundt 32.000 poeng.

Tidligere var hans største tapsmargin 36 poeng.

