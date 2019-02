Infantino uten motkandidat i FIFAs presidentvalg

NTB Sport

FIFA melder at Infantino er alene om å ha lagt fram nominasjonsbrev fra minst fem nasjonale forbund innen fristen ved midnatt tirsdag. Nå må han gjennom den obligatoriske integritetssjekken før gjenvalget bare er en formalitet.

48-åringen ble valgt til FIFA-president i 2016, for å fullføre perioden til korrupsjonsutestengte Sepp Blatter. Under hans ledelse er det gjort en rekke endringer i organisasjonen. VM-sluttspillet for menn er også besluttet utvidet til 48 lag, og VM i 2026 er gitt til USA, Canada og Mexico i fellesskap.

Infantino har i sin jakt på en ny periode fått støtte fra en rekke av de 211 medlemsforbundene, men i Europa møtes han av betydelig skepsis.

UEFA har vært kritisk til Infantinos planer om å utvide klubb-VM og innføre en global nasjonsliga for landslag, som ledd i en enorm rettighetspakke.

UEFA-president Aleksander Ceferin, som vil bli gjenvalgt torsdag uten motkandidat, er en sterk motstander av disse planene.

