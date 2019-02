Geraint Thomas bekrefter: Dropper Giro d'Italia

NTB Sport

Da Team Sky med Chris Froome og Geraint Thomas la fram planene for 2019 tidligere i år, sa de begge at de ikke ville sykle rittet i Italia denne sesongen. Likevel kom det rapporter om at Thomas fortsatt vurderte å stille til start i Giro d'Italia.

Nå avkrefter 32-åringen at han sykler sesongens første Grand Tour-ritt.

– Jeg føler at jeg har noe ugjort i Giroen, og jeg ville tenke over det. Det var fristende, men jeg vil ikke sette Tour de France-sjansene på spill for noen ting i år, sa Thomas ifølge BBC.

Han vant Tour de France i 2018.

– Som tittelforsvarer føler jeg at jeg må dra tilbake, og da vil jeg være i best mulig form, fortsatte han.

Thomas har også uttalt at han satser på VM-tempoen på hjemmebane i Yorkshire i september.

Giroen starter 11. mai og varer til 2. juni. Tour de France starter drøye måneden etter og varer fra 6. til 28. juli.

