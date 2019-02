Forslått Vonn sto over utfortreningen

NTB Sport

Den amerikanske 34-åringen falt under tirsdagens super-G og havnet i sikkerhetsnettet etter et ublidt møte med løypa. Hun ble kraftig forslått, men knærne som har plaget henne hele sesongen, og som tvang fram avgjørelsen om å legge opp, kom fra det uten ytterligere skade.

– Det var ikke dette jeg tenkte da jeg sa at jeg ville skape minner i mine siste renn. Jeg er glad for at det ikke gikk enda verre. Jeg slapp fra det med en blåveis, stiv nakke og vonde ribbein, sa hun.

– Fortsatt er det en sjanse igjen, søndagens utforrenn, min siste konkurranse. Blir du slått ned 999 ganger så reiser du deg 1000.

Det betyr ikke stort at Vonn droppet onsdagens utfortrening. Hun deltok på trening mandag, og det er oppsatt nye treningsomganger torsdag og lørdag.

Mikaela Shiffrin uteble også fra trening onsdag, naturlig nok ettersom hun etter tirsdagens super-G-gull offentliggjorde at hun dropper superkombinasjonen fredag. Shiffrin nøyer seg med slalåm og storslalåm i resten av mesterskapet. Hun er storfavoritt i begge.

Lara Gut-Behrami fra Sveits var best på onsdagens trening, 22 hundredeler foran norske Kajsa Vickhoff Lie som igjen imponerte fra startnummer utenfor de 30 første. Lie var tredje best mandag.

Ragnhild Mowinckel endte et stykke nede på lista, et snaut sekund bak Gut-Behrami.

