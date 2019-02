FIS-presidenten beklager uttalelse om OL i diktaturer

NTB Sport

Den 75-årige sveitseren er skisportens mektigste mann og æresmedlem i IOC, men han er beryktet for verbalt å skyte fra hofta. Det skapte storm da han tok til orde for å legge OL til diktaturer «som ikke trenger å spørre folket». Beklagelsen var imidlertid gjemt i 11. avsnitt av en velkomsthilsen foran alle FIS-verdensmesterskapene den nærmeste tiden.

– Nylig dukket en sak opp i sveitsisk presse med flere kontroversielle utsagn tillagt meg. Først og fremst vil jeg be om unnskyldning. Disse kommentarene var ikke ment å tas bokstavelig, men det ble ikke klart i saken. Jeg tar fullt ansvar for misforståelsen og er lei for at det stjal oppmerksomhet fra våre utøvere som deltar i VM, skrev han.

Kasper er selv på plass i alpin-VM i Åre, et sted som håper å bli vert for vinter-OL i 2026 i samarbeid med blant andre hovedsøker Stockholm.

Det er i et intervju med den sveitsiske avisen Tages-Anzeiger, der han får mange kritiske spørsmål og holder en ironisk tone i flere av sine svar, at Kasper kommer med sine kontroversielle uttalelser. Han ytrer at OL er blitt for stort for at europeiske demokratier skal arrangere dem.

Lettere i diktaturer

– OL er blitt enormt, og derfor greier vi ikke lenger å finne kandidater. Det er for dyrt og for stort. Det finnes for mange idretter, og alle koster, sier Kasper til avisen.

På spørsmål om Sveits kan håpe å bli OL-vert igjen, sier Kasper at han ikke tror noe europeisk land greier å overbevise sin befolkning om at det er en god idé å ta på seg et OL-arrangement. Hans løsning?

– Diktaturer kan arrangere lekene, for de trenger ikke å spørre folket, sier Kasper og får spørsmål om han ikke bryr seg om menneskerettighetene.

– Det er ganske enkelt lettere med diktaturer. Fra et rent markedsmessig perspektiv vil jeg bare ha OL i diktaturer. Da slipper jeg å holde på å krangle med miljøaktivister.

Røste reagerer

Norges skipresident Erik Røste sier til NRK at han tar avstand fra Kaspers meninger og sier at han vil snakke med Kasper ved første anledning.

– Jeg deler ikke hans syn på framtidige OL. Jeg tror det er helt avgjørende at OL i framtiden blir arrangert i vestlige land, og IOC er like tydelige på det gjennom Agenda 2020. Jeg håper derfor virkelig at Sverige blir OL-søker i 2026, sier han.

En IOC-talsperson sier til den tyske avisen Frankfurter Allgemeine at Kaspers synspunkter er hans egne og ikke deles av OL-komiteen.

Ikke Qatar

Kasper, som i intervjuet også avslører seg som klimaskeptiker, var medlem i IOC da Beijing ble tildelt vinterlekene i 2022. Han får spørsmål om det ikke er noen grense for hvilke land som kan tildeles OL.

– Jeg vil ikke reise til land og investere i deres skianlegg samtidig som folket sulter. Der trekker jeg grensen. Om Qatar søker OL i morgen, vil jeg være mot det, sier han.

Tages-Anzeiger spør om det betyr at han er kritisk til forbundene i fotball, håndball og sykling som har avholdt eller skal holde sine VM i Qatar.

– Jeg driver ikke med politikk. I Qatar er det ganske enkelt slik at det er for mye sand i forhold til snø.

