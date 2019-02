Elverum ajour med serieleder ØIF Arendal

NTB Sport

Dermed er de regjerende mesterne fra Elverum ajour med ØIF Arendal på toppen av tabellen.

Etter at ØIF slo Elverum forrige onsdag har laget røket på to strake tap. Onsdag ble Halden for sterke hjemme og vant greit 30-24.

Halden slo blant annet ut ØIF Arendal i semifinalen i cupen før jul. Onsdag sto det 14-12 til hjemmelaget ved pause, og i annen omgang økte bare Halden forspranget.

Bækkelaget har tidligere skapt problemer for hardsatsende Elverum, og onsdagens oppgjør i Nordstrandhallen var heller ikke noe unntak. Lagene spilte uavgjort så sent som i september i fjor.

Midtveis i første omgang ledet Bækkelaget med tre mål, men Michael Apelgrens Elverum-gutter fikk redusert forspranget og lå under med kun ett mål inn til pause.

Bækkelagets målvakt Henrik Ruud Tovås var vanskelig å overliste etter hvilen, men Elverums sisteskanse Emil Kheri Imsgard var også god og holdt serietoeren inne i kampen. Med seks minutter igjen var Elverum ajour i målprotokollen på 30-30.

Laget gikk kort etter opp i ledelsen for første gang siden de ledet 1-0. Deretter økte laget luken og vant med komfortable 35-32.

Kristian Kjellings Drammen hadde ingen problemer med å slå Bodø med 37-22 på bortebane, mens Haslum slo gjestene Kolstad med 26-19.

