Vonn falt stygt da Shiffrin innledet VM med gull

23-årige Shiffrin vant en hundredelsstrid med italienske Sofia Goggia i rennet som innleder verdensmesterskapet i Åre og tok sin første mesterskapstittel i en av fartsdisiplinene. Hun holdt seg så vidt foran gjennom hele løypa og slo Goggias tid med to hundredels sekund tross en stor feil i nedre del av løypa.

– Det er jo ikke jeg som skal bli verdensmester i super-G. Det føles som en drøm. Jeg satset så mye at jeg nesten kjørte utenfor en port, sa Shiffrin til tyske ARD.

Ragnhild Mowinckel ledet på siste mellomtid, men endte på 6.-plass. Kajsa Vickhoff Lie ble nummer 13.

VM i Åre kan bli en gullfest for Shiffrin, som tidligere har tre strake VM-gull i slalåm og i fjor vant OL-gull både i slalåm og storslalåm. Men hennes triumf ble delvis overskygget av Vonns fall.

Den amerikanske 34-åringen har som Aksel Lund Svindal gjort det klart at VM i Åre blir den siste konkurransen i karrieren. Det så stygt ut da hun tidlig i løypa landet feil etter et hopp. Hun traff en port, den ene skien skar ut, og hun havnet i sikkerhetsnettet.

Hun fikk raskt tilsyn, og en pulk ble klargjort for å frakte henne ut av løypa, men etter noen minutter reiste hun seg og sto selv på ski ned til målområdet.

– Det er aldri gøy å se noen falle på den måten. Jeg håper det går bra med henne og at hun er bra nok til å stille opp i utfor, sa Ragnhild Mowinckel.

– Jeg kommer definitivt til å kjøre søndag, men jeg vet ikke om jeg kommer til å kjøre raskt, sa Vonn.

Hundredelsstrid

Goggia kjørte inn til foreløpig bestetid med startnummer 3 og sto imot de 11 første konkurrentene som utfordret hennes tid, selv om Corinne Suter fra Sveits var bare tre hundredeler bak.

Ragnhild Mowinckel på startnummer 13 var foran både på første og tredje mellomtid, med henholdsvis 4 og 7 hundredeler, men i mål var hun slått. Hun endte 16 hundredeler bak vinneren.

– Små feil får veldig store utslag, og det gjaldt ikke bare meg. For min del var det de to siste hoppene, der jeg måtte justere posisjonen. Det er veldig flatt mot slutten, og om man mister fart så får man aldri tatt det igjen, sa hun til NTB etterpå.

– Det er kjipt å se hvor lite som skilte, men da vet jeg også at jeg har gjort mye riktig. Det er veldig greit for mitt hode å vite at jeg var så nær.

Så vidt foran

Like etter kom Shiffrin, og hun ledet hårfint gjennom hele løypa. Hun var 5 hundredeler foran ved første mellomtid og 2 hundredeler foran ved de to neste mellomtidene og i mål. Hun rakk så vidt å juble ferdig før Vonn falt.

Dramatikken var ikke over. På startnummer 19 var tyske Viktoria Rebensburg bare sju hundredeler bak Shiffrin og to hundredeler fra tredjeplassen, men det ble sølv til Goggia og bronse til Suter.

Kajsa Vickhoff Lie tapte til de beste gjennom hele løypa og endte på 13.-plass, 0,93 sekund bak.

– Det var en veldig bra erfaring. Jeg prøvde å gi mer og mer gass, men mistet hodet litt mot slutten og fikk et lite utslag som jeg tapte på, men jeg hadde tydeligvis kjørt bra før det, sa hun.

Ester Ledecka, som er regjerende OL-mester, gjorde tidlige feil og var sjanseløs. Hun endte tredje sist av de 29 som fullførte.

Starten for tirsdagens renn ble for øvrig flyttet ned på grunn av kraftig vind i øverste del av den oppsatte løypa. Det er også svært kaldt i Åre.

