UEFA skal diskutere å fjerne bortemålsregelen

NTB Sport

Bortemålsregelen ble innført i 1965 for bruk i den daværende cupvinnercupen. Etter hvert ble den innført i alle UEFAs klubbturneringer.

Regelen innebærer at hvis det sammenlagt ender uavgjort i turneringer med hjemme- og bortekamp, går laget med flest scoringer på bortebane videre. Den skulle oppmuntre lag til å spille mindre defensivt på bortebane og fører også til at det skal mer til før en kamp må avgjøres i straffesparkkonkurranse.

I senere år har stadig flere ytret seg kritisk til regelen. Under en samling for europeiske elitetrenere i UEFA-hovedkvarteret i Nyon i fjor høst tok trenernavn som Carlo Ancelotti, José Mourinho, Arsène Wenger og Thomas Tuchel til orde for å avskaffe bortemålsregelen.

– Trenerne mener at det ikke er like vanskelig å score på bortebane som før, og de mener at vi bør se nærmere på regelen. Det kommer vi til å gjøre, sa UEFAs visegeneralsekretær Giorgia Marchetti da.

Han sa at trenerne trakk fram at selv om regelen oppmuntrer bortelag til å angripe mer, gjør den samtidig hjemmelagene mer defensive fordi verdien av å holde nullen hjemme er så stor.

Det er lite trolig at UEFA-styret allerede onsdag fatter et endelig vedtak, men man kan rykke et steg nærmere avvikling av bortemålsregelen.

