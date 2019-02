Tidligere Liverpool-profil fikk trenerjobb

NTB Sport

Klubben bekrefter selv ansettelsen på sine nettsider.

44 år gamle Henchoz går dermed løs på sin første hovedtrenerjobb etter at spillerkarrieren ble avsluttet. Han overtar et lag som kjemper hardt for å unngå nedrykk fra den sveitsiske toppserien.

Neuchatel Xamax er i øyeblikket tabelljumbo og har seks poeng opp til Lugano på trygg grunn.

Henchoz, som spilte 206 kamper for Liverpool på begynnelsen av 2000-tallet, erstatter Michel Decastel i trenerjobben.

44-åringen fikk også med seg 72 landskamper for Sveits.

(©NTB)