Pechstein får ikke ankesak i EMDs storkammer

Pechstein og den rumenske fotballspilleren Adrian Mutu har begge gått til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg med påstander om mangel på både uavhengighet og upartiskhet i sine dopingsaker ført for Idrettens voldgiftsrett (CAS).

Den 2. oktober i fjor fikk Pechstein bare delvis medhold i sine påstander. Menneskerettighetsdomstolen mente at Pechsteins ikke fikk sine rettigheter godt nok ivaretatt under en offentlig dopinghøring i CAS i 2009 og tilkjennega henne derfor rundt 80.000 kroner (8000 euro) i erstatning.

Pechstein anket avgjørelsen til EMDs storkammer. Tirsdag bestemt menneskerettighetsdomstolen at saken hennes ikke skal opp i storkammeret hvor 17 dommere sitter. Dermed er saken hennes nå endelig avgjort.

46 år gamle Pechstein har de siste ni årene kjempet mot antidopingmyndighetene, etter at hun ble utestengt i to år på grunn av mistenkelige blodverdier i hennes biologisk pass. Det ble tolket som et brudd på antidopingreglementet.

Hun har hele tiden hevdet sin uskyld, og leger har senere diagnostisert de varierende blodverdiene som en genetisk feil hos Pechstein.

Det internasjonale skøyteforbundet (ISU) har på sin side hevdet at genfeilen ikke i tilstrekkelig grad forklarer Pechsteins avvikende blodverdier.

Pechstein anket utestengelsesdommen til CAS, som støttet ISUs suspensjon.

Som følge av avgjørelsen i EMD endret CAS sitt regelverk. Tidligere måtte begge parter i en CAS-sak være enige i spørsmålet om en offentlig høring. Med de nye reglene på plass fra 1. januar kan det holde at bare den ene parten krever å ha åpne dører.

CAS er den høyeste instans for idrettstvister.

