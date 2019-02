Lindsey Vonn: – Svindal er utrolig snill

NTB Sport

Vonn har varslet at hun følger Aksel Lund Svindals eksempel og tar plass i alpinpensjonistenes rekker etter verdensmesterskapet i Sverige. Dermed mister alpinsporten to av sine fremste utøvere når VM er over.

På spørsmål fra NTB på den internasjonale pressekonferansen i Åre tirsdag, skrøt den amerikanske jenta voldsomt av Svindal.

– Han er en utrolig snill person. Han er morsom, og blir bare mer morsom etter hvert som man blir kjent med han. Han behandler folk med respekt, det gjør for så vidt alle de norske utøverne. De ser ikke på kvinnelige alpinister som annenrangs vare, sier Vonn.

Hun forteller at hele det norske laget sendte henne hyggelige meldinger etter at hun annonserte at hun legger opp.

– Det betydde mye for meg at de gutta tok seg tid til å skrive til meg, sa Vonn til NTB.

Gjensidig respekt

Vonn har bare godord å komme med når hun snakker om det norske alpinlaget, som hun flere ganger har trent sammen med. I tillegg til Svindal trekker Vonn også fram Kjetil Jansrud og Aleksander Aamodt Kilde.

– Antakeligvis har jeg trent mer sammen med dem enn jeg har trent med de amerikanske gutta. De har alltid pushet meg, og de har alltid respektert meg på samme måte som jeg respekterer dem. Det er veldig motiverende. De smiler alltid, de jobber hardt, og jeg har vært privilegert som har fått tilbringe så mye tid sammen med dem, sier alpinistenes førstedame, før hun fortsetter skryten:

– Jeg har lært mye av dem. Vi snakker mye ski sammen, og Jansrud har fortalt meg hva han liker og ikke liker. Aksel er mye høyere enn meg, så vi har ikke den samme følelsen på skiene, men det er fint å ha den gjensidige respekten fra så gode utøvere.

Avskjedsfest med Svindal?

Aksel Lund Svindal kjører sitt siste renn (utfor) lørdag. Dagen etter passerer Vonn mållinjen for siste gang. Dermed klarte hun ikke å slå Ingemar Stenmarks rekord på 86 verdenscupseirer, hvilket har vært et mål for henne.

Vonn står med 82. Kneskader gjør at hun, i likhet med Svindal, gir seg etter VM.

Vonn forteller at avgjørelsen om å gi seg er tung, men at det har hjulpet å snakke med Svindal, som vet hva hun går gjennom.

– Begge vet hvor vi står, og det er fint å snakke med en som går gjennom det samme som meg, på samme tidspunkt. Det hjelper litt, sier hun før hun hinter om en slags avskjedsfest når siste løp er kjørt.

– Jeg vurderte om jeg skulle gi meg etter Cortina. Aksel kjørte ikke i Kitzbühel. Jeg sa «hva om vi drar til Åre, gjør et siste forsøk og har en stor fest etterpå» Aksel var enig i at det var en god idé, sier Vonn.

Påkjørt av en trailer

I sitt nest siste renn falt Vonn stygt i super-G-konkurransen tirsdag, men slapp heldigvis fra fallet uten skader.

– Det føles ut som jeg har blitt påkjørt av en trailer, men bortsett fra det føler jeg meg fin. Knærne mine er som de var før løpet, og det er bra. Jeg føler meg øm i kroppen, har vondt i ribbeina og jeg mistet pusten da jeg traff bakken, sa den amerikanske jenta, som tross fallet gleder seg til søndag. Da kjører hun sitt aller siste renn.

Tirsdag vant Mikaela Shiffrin (USA), to hundredeler foran italienske Sofia Goggia. Ytterligere tre hundredeler bak kjørte Corinne Suter (Sveits) seg til en VM-bronse.

Ragnhild Mowinckel ble nummer seks, (0.16 bak), mens Kajsa Vickhoff Lie ble nummer 13 (0,93 bak).

(©NTB)