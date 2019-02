Landslagskonflikten kostet Danmarks fotballforbund dyrt

NTB Sport

Det opplyste DBU ved presentasjon av årsregnskapet for 2018. Beløpet omfatter blant annet sviktende inntekter fra kommersielle partnere, ekstrautgifter til eksterne rådgivere under forhandlingene, utgifter til etableringen av et såkalt vikarlandslag og kompensasjon til Slovakias fotballforbund.

Landslaget gjorde det under ledelse av Åge Hareide godt både i VM-sluttspillet og nasjonsligaen og tjente gode penger, men konflikten førte til at regnskapstallene likevel ble røde.

Som følge av konflikten reiste Danmark i september til en avtalt bortekamp mot Slovakia med spillere fra lavere divisjoner og fra futsallandslaget. Konstituert DBU-direktør Kenneth Reeh sier til Ritzau at avviklingen av kampen mot Slovakia kostet 2,2 millioner norske kroner ekstra på grunn av konflikten.

– Det meste gjelder kompensasjon til Slovakia, som ikke fikk den motstanderen de hadde avtalt, sier han.

DBU måtte også gi rabatt til sponsorer som på grunn av konflikten ikke fikk den verdien de var forespeilet for sine avtaler.

– Det har vært rabattforhandlinger mer enn juridiske tvister, sier Reeh.

Han mener at Slovakia-kampen, tapte kommersielle inntekter og ekstra juridisk bistand til sammen utgjør en svikt på 9 millioner danske kroner (11,7 millioner norske kroner).

Totalt kommer DBU ut med et underskudd på 10 millioner danske kroner, mot et budsjettert underskudd på 15 millioner. Den beskjedne bedringen får likevel ikke Reeh til å smile, ettersom Danmark hadde uventet høye inntekter fra VM og nasjonsligaen.

– Forbedringen på fem millioner oppnås etter at ikke budsjetterte engangsinntekter fra VM-sluttspillet og nasjonsligaen på i alt 30 millioner kroner er inntektsført. Uten landslagskonflikten ville vi hatt overskudd, slår DBU-direktøren fast.

DBU budsjetterer med et underskudd på en million danske kroner i 2019.

(©NTB)