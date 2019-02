FIFA forbereder bruk av VAR i fotball-VM for kvinner

NTB Sport

FIFA har fått kritikk for ikke å forplikte seg til å bruke VAR i kvinnenes sluttspill i Frankrike til sommeren, selv om videodømming ble brukt i mennenes VM i Russland i fjor. Nå ser det ut som klarsignal for VAR trolig likevel blir gitt.

– Den endelige avgjørelsen om eventuell bruk av VAR i kvinnenes VM vil bli fattet av FIFA-rådet, opplyser FIFA til AP. Neste rådsmøte er i Miami i mars.

De 27 dommerne og 47 assistentene som er forhåndsnominert til sommerens VM-sluttspill er på en forberedende samling i Qatar, der de også dømmer kamper i en turnering for store klubbers G17-lag.

– Det er samme type forberedelsene som dommerne i mennenes VM fikk. For å gi dommerne best mulig forberedelser gis de VAR-trening, og de dømmer kamper i Al Kass-turneringen, opplyser FIFA. Blant deltakerne i turneringen er guttelagene til Real Madrid og Paris Saint-Germain.

Det er et sjeldent tilfelle av at kvinnelige dommere brukes i en turnering for mannlige spillere. Claudia Umpierrez fra Uruguay fattet mandag den første VAR-avgjørelsen i turneringen da hun annullerte et mål for offside etter videogjennomgang.

– Det er en turnering med kamper som betyr noe, og det er beste måte å øve, fortsetter FIFA i uttalelsen til AP.

– VAR er bare en del av forberedelsene. De trenes også i å lese spillet, posisjonere seg riktig og holde en konsekvent linje i dømmingen.

Mens alle dommere og assistenter til VM er kvinner, er VAR-assistentene menn. De har erfaring fra fjorårets VM eller fra turneringer som allerede benytter VAR. Ingen nasjonale kvinneserier har så langt innført videodømming.

Inntil nå har FIFA avvist spørsmål om VAR i kvinne-VM, noe som har ført til kritikk fra flere hold.

USAs landslagssjef Jill Ellis har uttalt at det vil være «krenkende» om kvinnene ikke får tilgang til VAR i sitt VM, og Englands landslagssjef Phil Neville har også tatt sterkt til orde for bruk av VAR.

Da VM-dommerne ble nominert i desember, var det ingen indikasjon på om de ville få tilgang til videoteknologi, men nå virker det mer enn sannsynlig at FIFA-rådet vil gi grønt lys i mars.

(©NTB)