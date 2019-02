Britiske myndigheter håper å hente ut lik fra flyvraket

NTB Sport

Sala var på vei fra franske Nantes til Cardiff da småflyet han ble fraktet i forsvant fra radaren utenfor kanaløya Guernsey mandag 20. januar. I dagene og ukene som fulgte ble det gjennomført en omfattende leteaksjon etter fotballspilleren og piloten David Ibbotson.

Søndag ble vraket av flyet, en enmotors Piper Malibu, funnet på bunnen av Den engelske kanal. Ifølge TV-kanalen var det et søkefartøy som lokaliserte flyet.

Mandag kom beskjeden om at en død person var observert inne i flyet, men det framgår ikke om det var Sala eller pilot Ibbotson man hadde sett. Flyvraket ble det funnet på litt over 67 meters dyp.

– Vi forsøker å hente ut liket. Lykkes vi, vil vi vurdere mulighetene for å heve flyvraket, heter det i en uttalelse fra britiske luftfartsmyndigheter tirsdag.

Videre understrekes det at sterke havstrømmer kun gjør det mulig å benytte den fjernstyrte undervannsubåten (ROV) som jobber rundt flyvraket i kortere perioder av dagen. Operasjonen som nå pågår vil dermed ta tid.

To dager før ulykken hadde Emiliano Sala undertegnet en kontrakt med Premier League-klubben Cardiff. Han ble hentet for 17 millioner euro, men rakk aldri å trene eller spille for waliserne.

