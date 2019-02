Kvinnelandslaget tester VM-formen mot New Zealand

NTB Sport

Norges Fotballforbund opplyser mandag at kampene spilles i Marbella 5. og 9. april. De blir nest siste test foran VM i Frankrike.

– Vi er fornøyde med å få to kamper mot en VM-klar motstander. Vi har valgt å legge de til Spania for å få best mulige forhold. Dette blir ytterligere et steg i forberedelsene mot det som skal skje i juni, sier landslagssjef Martin Sjögren.

Norge og New Zealand har møttes seks ganger tidligere. Sist lagene møttes var i Stavanger i 2014. Også da ble det spilt to kamper. De endte med 1-1 og norsk 2-0-seier.

New Zealand er i likhet med Norge klare for sommerens VM-sluttspill.

