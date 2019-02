Zuccarello med nettkjenning i sin 500. NHL-kamp

NTB Sport

Det gjorde han i sin 500. oppgjør i NHL. Zuccarello har spilt samtlige av dem for Rangers, men skal man tro ryktebørsen er han inne i sine siste uker i klubben. Nordmannen er et overgangsmål mange snakker om før fristen går ut 25. februar.

New York Rangers fikk det tungt hjemme mot topplaget fra Florida. Tampa Bay Lightning levde opp til navnet da de slo til med kampens tre første mål i Madison Square Garden.

Yanni Gourde ga bortelaget ledelsen seks minutter ut i første periode. Erik Cernak og Steven Stamkos scoret så to raske i midtperioden, og et rystet Rangers så ut til å være spilt ut av isen av et aggressivt Lightning.

Men så dukket en nordmann i storform opp. Zuccarello leverte tre assist i torsdagens kamp mot New Jersey Devils, og mot Lightning noterte han seg for scoring da han mot slutten andre periode reduserte til 1-3.

Scoringen så ut til å gi hjemmelaget ny energi, og kort tid senere fikk også Kevin Hayes nettsus. På stillingen 2-3 ble kampen amper, og et masseslagsmål brøt ut mellom lagene. Lightning klarte imidlertid å ro det hele i land.

Zuccarello har gjort målpoeng i sine sju siste Rangers-kamper. Fasiten viser fem mål og åtte assist. 31-åringen var på isen i 25.58 minutter lørdag, og det er rekord for hans del i NHL.

Med lørdagens seier ble Tampa Bay Lightning sesongens første lag til å komme opp i 80 poeng. Det har laget klart på 52 kamper, og er med det for tiden NHLs klart beste lag.

