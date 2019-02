Solskjær avslører avskjedssamtalen med Molde-eierne

NTB Sport

Under pressekonferansen før søndagens kamp mot Leicester, avslørte Solskjær samtalene han hadde med Molde-eierne Kjell Inge Røkke og Bjørn Rune Gjelsten, skriver VG.

– Da jeg ringte eieren og sa at United hadde ringt og at dette alltid har vært drømmen min, så sa han: «Dra over dit, kos deg, og vær så snill og ikke kom tilbake!» Det var det han sa, sa Solskjær, uten å presisere om det var Røkke eller Gjelsten han snakket med.

– Begge eierne ønsket meg alt det beste. De vet selvfølgelig at dette har vært noe jeg har drømt om. Det er fantastisk å ha deres støtte. Hvis jeg kommer tilbake skal jeg gjøre mitt beste for dem. Men det spørs når jeg kommer tilbake til dem, sa Solskjær.

Solskjær står med åtte seirer og én uavgjort som vikarmanager på Old Trafford. Under kristiansunderens ledelse har rødtrøyene mer enn halvert avstanden opp til den viktige fjerdeplassen i Premier League.

I tillegg er United videre til femte runde i FA-cupen. På veien dit ble Arsenal slått på bortebane.

