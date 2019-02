Real Madrid med solid hjemmeseier

NTB Sport

Mens alle lagene rundt seg avga poeng klarte Real Madrid å ta hjem tre viktige poeng hjemme mot Alaves.

Karim Benzema ga hjemmelaget ledelsen etter en halvtimes spill. Han fikk det enkelt med å score på Sergio Reguillions flotte tversoverpasning.

Ti minutter før slutt fikk Junior Vincius ballen inne i feltet på en utsøkt pasning Marco Asensio. Han banket ballen nede i høyre hjørne til 2-0.

Mariano fastsatte sluttresultatet til 3-0 to minutter ut i tilleggstiden.

Serieleder Barcelona tapte poeng etter 2-2 hjemme mot Valencia lørdag hvor Lionel Messi scoret to mål. Sevilla på plassen bak Real tapte 0-1 for Celta i helgen, mens byrival og serietoer Atlético røk 0-1 borte for Betis.

Dermed trygget de helhvite sin tredjeplass og har fått los på Atlético som er bare 2 poeng foran. Opp til Barcelona er det blitt 8 poeng.

