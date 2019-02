Krüger sikret Lyn suverent NM-gull, fall ødela Klæbos medaljesjanse

NTB Sport

For tredje gang på fire år fikk Krüger æren av å gå Lyn inn til NM-gull på 3 x 10 kilometer. Seieren kom etter at lagkameratene Johan Tjelle og Hans Christer Holund hadde gått to prikkfrie etapper for Oslo-laget.

Røa med Karstein Johaug, Andrew Musgrave og Martin Johnsrud Sundby tok sølvet etter at Klæbo falt like før slutt. Uhellet sendte Byåsen ut av medaljekampen. Lyn vant stafetten med en soleklar margin på ett minutt og sju sekunder.

Bronsen gikk til Asker-trioen Eirik Asdøl, Erland Kvisle og Harald Østberg Amundsen, mens Klæbo og Byåsen ble nummer fire.

– Jeg er litt usikker. Jeg går på sida, og så treffer jeg det sporet og får staven mellom beina. Da ramler man og gir opp. Det er NM-stafett, det hadde betydd mye for klubben å være på pallen her, men sånn var det ikke i dag, og den skylden skal jeg ta, sa Klæbo til NRK etter løpet.

Klæbo gikk i mål uten staver. Han hadde begynt å ta av seg skiene i det øyeblikk han passerte målstreken. Det var 1.34 minutter opp til Lyn.

– Det var en fin opplevelse. Det var veldig gøy. De to andre gutta leverte utrolig bra der, og da var det egentlig bare å kontrollere inn. En fantastisk dag for laget, sa Krüger etter seieren.

Krüger stakk ifra

Stafetten åpnet i et tempo som gjorde at mange lag holdt følge. Blant favorittene gikk Jørgen Sæternes Ulvang en sterk første etappe for Varden Meråker, og han sendte Torstein Buan Røvik ut på 6.-plass, snaue ni sekunder bak teten. Byåsen, med kanonene Didrik Tønseth og Klæbo på de siste to etappene, lå hele 1,04 minutt bak teten.

Sjur Røthe hadde gjort en god etappe for Voss, og sendte Vebjørn Turtveit ut blant de fremste. Turtveit holdt tempoet oppe, men bak kom Holund i stor fart. De to økte avstanden ned til de andre lagene, og ved halvgått etappe ledet Voss og Lyn med godt over 20 sekunder på Kjelsås og Røa.

Samtidig knappet Byåsens Tønseth stadig innpå. Lyn og Voss skaffet et stort forsprang på lagene bak, og på ankeretappen gikk Thomas Fenne for Voss mot Lyns Krüger. 25-åringen fra Oslo gikk ut i hundre og vinket raskt farvel til Fenne.

Klæbo falt

Røas Martin Johnsrud Sundby og Byåsens Klæbo gikk sammen bak, og tok raskt inn Fenne. De klarte ikke ta innpå Krüger, men sørget for en spennende kamp om sølvet. Med de to gikk også Askers Harald Østberg Amundsen.

Krüger økte og økte avstanden, og sikret komfortabelt et nytt gull for Lyn. Klæbo falt og brakk staven like før slutt, mens Sundby med det kunne gå inn til sølv. Amundsen sørget for bronse til Asker. Klæbo og Byåsen ble nummer fire.

Varden Meråkers Emil Iversen, som vant NM-gull på både 15 og 30 kilometer, klarte ikke å ta igjen løperne foran. Det ble til slutt 5.-plass for trønderne, som vant i fjor.

