Wozniackis OL-håp henger i en tynn tråd

Wozniackis leddgiktproblemer gjør at hun må melde forfall til turneringen som avvikles kommende uke.

Forfallet gjør at 28-åringen får det tøft med å oppfylle kravene for å representere Danmark på tennisbanen i sommer-OL i Tokyo neste år. Det kreves nemlig deltakelse i to Fed Cup-turneringer før sommerlekene, og Wozniacki måtte delta i både årets og neste års turnering for å oppfylle kravene.

Dansken oppfylte heller ikke kravene til å delta i OL i Rio de Janeiro i 2016 på grunn av skadeproblemer, men tennisstjernen fikk dispensasjon og var også Danmarks fanebærer i mesterskapet.

Wozniacki deltok senest i Australian Open i januar, hvor hun røk ut i tredje runde. Den skuffende prestasjonen gjorde at dansken falt fra tredje- til niendeplass på verdensrankingen.

Hannah Viller Møller erstatter Wozniacki i danskenes Fed Cup-tropp.

