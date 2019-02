Vipers med langt steg mot avansement i mesterligaen

NTB Sport

Vipers fikk en tøff start, og Ole Gustav Gjekstad ble tvunget til å ta timeout etter kun fem og et halvt minutter da tyskerne hadde snudd 2-1 til 2-5 på tre minutter.

Tyskerne ledet på det meste med fire mål, men Vipers kom sakte, men sikkert tilbake og utlignet til 9-9 etter snaue 22 minutter. Fra utligningen rykket kristiansanderne ifra og sikret 16-12 til pause. Likevel var dommen fra Vipers-treneren klar i pausen.

– Jeg føler egentlig ikke at vi er i gang ennå. Vi slurver fælt. Det ble jo bedre, og vi lagde noe, men nøyaktigheten må opp, sa Gjekstad til Viasat 4.

Rotete seier

Sørlendingene kom noe sent i gang i annen omgang, og tyskerne lå kun bak med to etter 39 minutter. Da våknet Vipers for fullt og økte til en seksmålsledelse på sju minutter. Gjestene klatre ikke å hente inn forspranget, og Vipers kunne til slutt juble for 31-24-seier.

– Det er rotete, men jeg er fornøyd med at vi vinner og har noenlunde kontroll på det. Så svinger det veldig fra det som er bra til det som ikke er bra i det hele tatt. Vi må ha flere gode perioder som varer litt lenger, men det var en viktig seier med tanke på å nå kvartfinale, og det tror jeg vi er ganske nærme nå, sa Vipers-treneren til TV-kanalen etter kampen.

Jeanett Kristiansen ble kampens store spiller med ti scoringer for vertene.

Godt i rute

Seieren gjør at sørlendingene klatrer til 2.-plass i gruppa og er godt i rute til å avansere til kvartfinale. Rosatrøyene trenger kun maksimalt fire poeng på de fire resterende kampene for å gå videre.

Thüringen ligger sist med ett fattig poeng, kan fortsatt avansere. Tyskerne har fire poeng opp til FTC Hungaria.

Neste lørdag spiller Vipers toppoppgjør borte mot «norske» Györ. Ungarerne leder gruppa tre poeng foran sørlendingene og er tilnærmet klar for kvartfinalespill tross 32-32 mot FTC Hungaria lørdag.

(©NTB)