Ubeseirede Johaug med overlegen NM-seier i skiathlon

NTB Sport

I sin første fellesstart denne sesongen var 30-åringen fra Dalsbygda like suveren som hun har vært i de andre distanserennene i comebacksesongen.

– Det var kjempefint å gå. Jeg hadde bestemt meg for å gå mitt eget løp, gå et godt skirenn, male på hele veien og prøve hele tiden å øke. Det klarte jeg stort sett hele veien, så det er jeg veldig fornøyd med, sa Johaug til NRK etter seieren.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen gjorde et godt renn, men var aldri i nærheten av å tukte verdens beste distanseløper. Det ble til slutt sølv på Heming-løperen, som ble slått med 56 sekunder.

Kampen om bronsen ble det mest spennende i lørdagens renn. Kari Øyre Slind stakk ifra en gruppe mot slutten og tok den siste medaljen. Hun var i mål ett minutt og 25 sekunder bak den suverene vinnertiden.

Johaug tok ledelsen fra start og så seg aldri tilbake. Jacobsen hang med de første to kilometerne, men Johaug fortsatte det høye tempoet og tok aldri hvileskjær.

Økte

Avstanden mellom de to økte stadig, og ved skibyttet på 7,5 kilometer skilte det over 20 sekunder. Også ned til de jagende bak økte avstanden for hvert stavtak. Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg var i en gruppe på fem, som ved skibyttet lå over 45 sekunder bak.

Bare på de første 700 meterne på skøytedelen stakk Johaug ifra med sju sekunder på Jacobsen, og 14 på den jagende gruppa bak.

Drøye tre kilometer før mål var det 47 sekunder mellom Johaug og Jacobsen. Kvintetten med Østberg og Weng lå ett minutt og 24 sekunder bak.

Johaug kjørte på, og da hun var i mål hadde luken økt ytterligere. Nok en gang var hun i egen klasse på distanse. Hun har vunnet samtlige distanserenn hun har gått denne sesongen. Alt stemmer før VM.

– Det er veldig godt. På skøytinga, opp langbakken, var jeg ganske stiv, men i lett-terrenget var jeg fin i føttene igjen, og det er bare en liten unnakjøring som skal til før at du er på hugget igjen og klarer å jobbe hele veien, og det tyder jo på at jeg er i form og at jeg er der jeg vil være nå, sa hun.

VM-øvelse

Skiathlon er én av øvelsene under VM i Seefeld, og lørdagens renn var dermed en gyllen mulighet til å vise seg verdig en plass på distanselaget. Johaug, Jacobsen og Østberg virket sikre på forhånd, mens Heidi Weng og Ragnhild Haga var ventet å kjempe om den siste plassen.

Weng gjorde det best på klassiskdelen, men Haga startet godt og tok innpå etter skibyttet. Weng satte derimot opp tempoet og gikk til slutt i mål som nummer fem, like bak Maiken Caspersen Falla.

Hun leverte dermed en god søknad til å få gå distanserenn i VM. Haga ble nummer åtte, 2.07 bak Johaug.

